Luxemburg will als «Klimapionier» gelten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Aktionsplan 2013-2020 ist nicht einmal abgeschlossen und schon startet die Luxemburger Regierung bereits den Plan für 2021-2030. Denn das Großherzogtum will im Bezug auf das Klima keine Zeit verlieren. Jedes EU-Land muss seine Maßnahmen und Ziele bis zum 31. Dezember 2019 vorgelegt haben. Luxemburg hat bereits am 13. Februar ein erstes Dossier bei der Europäischen Kommission eingereicht. Am Mittwoch wurde es veröffentlicht.

Es geht nicht mehr darum, an die Dringlichkeit zu erinnern, es muss «schneller gehandelt werden und das Ambitionsniveau muss erhöht werden», sagen Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) und Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng). Bis 2030 wird sich Luxemburg auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien konzentrieren, deren Anteil am Energieverbrauch bis 2030 insgesamt 25 Prozent erreichen soll, und zwar über Wind, «große Photovoltaikanlagen» und Geothermie. Eine Branche mit «erheblichem» Potenzial.

Start-Ups und Investmentfonds anziehen

«Ein Minimum von 25 Prozent an erneuerbaren Energien ist unerlässlich, um mit dem Pariser Abkommen übereinzustimmen», betont die Regierung, die sich als «Pionier» zeigen möchte. Gesprochen wird hier von der Leistungsfähigkeit von Gebäuden, der Wachsamkeit im Hinblick auf die industrielle Tätigkeit, aber auch von der Niederlassung von spezialisierten Start-Ups und dem Wunsch, Luxemburg zum «Weltmarktführer bei Investmentfonds» für Energieeffizienz und erneuerbaren Energien zu machen.

Der Plan für 2021-2030 zielt ebenfalls darauf ab, den Verkauf von Treibstoff durch eine neue Steuer auf Erdölprodukte zu reduzieren. Im Hintergrund wird außerdem der Fokus auf einer nachhaltigen Mobilität liegen, um einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten. Ab 2021 werden unter anderem die Auswirkungen des kostenlosen öffentlichen Verkehrs untersucht. In den kommenden Monaten wird eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt, um die gesamte Bevölkerung aktiv an diesen nationalen Plan einzubeziehen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)