Ab Donnerstag wird der Diesel wieder teurer

Der Preis für Dieselkraftstoff steigt kräftig an. Eine Erhöhung um 2,3 Cent je Liter ist für Donnerstag geplant, teilte die Regierung am Mittwochnachmittag mit. Damit wird der Preis für Diesel an luxemburgischen Tankstellen auf 1,126 Euro erhöht.

Nach einem stetigen Anstieg zwischen Januar und Mai dieses Jahres sanken die Preise für Dieselkraftstoff zu Beginn des Sommers, bevor sie sich stabilisierten. Es bleibt abzuwarten, ob die zuletzt erwartete Erhöhung einen Zyklus von Preiserhöhungen einleitet.

Beim Benzinpreis sind noch keine Änderungen in Sicht. Bleifrei 95 und bleifrei 98 werden weiterhin zu einem Preis von 1,202 Euro bzw. 1,272 Euro pro Liter verkauft.

(L'essentiel)