Schneider befürchtet Medikamentenmangel

Die Folgen eines «harten Brexits» – eines Austritts ohne Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union – könnten auch den Gesundheitssektor treffen. Das britische Votum für den Austritt aus der Europäischen Union hat bereits den Umzug der Europäischen Arzneimittel-Agentur von London nach Amsterdam im März bewirkt. Aber die Konsequenzen könnten noch weitreichender sein.

«Luxemburg hat eine besondere Position in der Lieferkette, was den Pharmamarkt angeht. Es besteht darum das Risiko, dass bestimmte Medikamente knapp werden könnten», sagte Gesundheitsminister Etienne Schneider am Freitag. Derzeit werden 3000 Arzneimittel im Vereinigten Königreich hergestellt und in Europa vertrieben. Wie viele davon in Luxemburg verkauft werden, konnte der Minister nicht beziffern.

«Die luxemburgischen Behörden arbeiten eng mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur und den anderen Mitgliedstaaten zusammen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden», sagte Schneider. Die Bürger sollen im September genauere Informationen erhalten, sobald Details zum Brexit bekannt werden.

(nc/L'essentiel)