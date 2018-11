Christian Mosar wird künstlerischer Leiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Verwaltungsrat von Esch 2022 hat den Kunsthistoriker Christian Mosar am Mittwoch als künstlerischen Direktor von Esch 2022 eingesetzt. Der Journalist, Kunstkritiker und Fotograf wurde vom Verwaltungsrat der «asbl Esch/Alzette – europäische Kulturhauptstadt 2022» einstimmig zum neuen künstlerischen Direktor ernannt. Mosar wird seinen neuen Posten in Esch/Alzette am 1. Dezember 2018 antreten.

Das Kulturprojekt «Esch 2022» hatte sich im Juli von der vorherigen Führung, dem Generalkoordinator Andreas Wagner und der künstlerischen Direktorin Janina Stroetgen, getrennt. Die Administratorin im Casino Forum d'Art Contemporain, Nancy Braun, war danach zur neuen Generaldirektorin von «Esch 2022» ernannt worden.

(L'essentiel)