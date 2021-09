Anwohner sehen noch nicht mehr Polizisten als sonst

Die verstärkte Polizeipräsenz auf den Straßen des hauptstädtischen Bahnhofsviertels war zwar am Montag von der Regierung groß angekündigt worden, von Bewohnern wurde sie allerdings noch nicht wahrgenommen. «Ach, sie ist also schon da?», wunderte sich Myriam. Die Mutter war gerade auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes. Prinzipiell finde sie die Maßnahme aber «beruhigend». «Tagsüber habe ich keine Probleme, aber wenn ich abends das Haus verlasse, fühle ich mich unwohl», schildert sie die Lage.

Am Dienstagmorgen waren in den Straßen rund um den Bahnhof keine Polizeistreifen zu sehen. Stattdessen waren Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen unterwegs. «Ich bin erst vor kurzem in diese Gegend gezogen. Ich bin aus Brasilien, für mich scheint es hier eine ganz normale, ereignislose Gegend zu sein», sagt Rachel.

Auch das junge Paar aus der Nachbarschaft, Pierre und Fanny, beruhigt die verstärkte Polizeipräsenz. «Wir sind noch nie überfallen worden, aber uns werden oft Geschichten davon erzählt», verrät die junge Frau. Es sei sicherlich gut, dass die Polizei mehr Präsenz zeige, allerdings hätten auch sie noch keinen Unterschied bemerkt. «Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, um wirklich Struktur in die neue Organisation zu bringen.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)