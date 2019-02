470 Tonnen Abfall werden pro Jahr illegal entsorgt

«Im Jahr 2018 haben wir insgesamt 470 Tonnen Abfall gesammelt, der illegal in der Nähe von Recyclingzentren und an anderen Orten in der Stadt entsorgt wurde. Das ist ein echtes Problem», sagt der DP-Abgeordnete Patrick Goldschmitt bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die Stadt beabsichtige, «strengere» Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems zu ergreifen und hat einen Projektleiter ernannt, der diese illegalen Abfalldeponien überwachen soll. «Dies soll es uns ermöglichen, die Vorfälle im Detail zu untersuchen und die Schuldigen zu finden, damit sie bestraft werden können», fügt der Abgeordnete hinzu. 2016 wurden «134 Personen ermittelt und mit einer Geldstrafe von 148 Euro belegt».

Straßenbahn soll Autos und Busse ersetzen

Ein weiteres Umweltthema, das die Hauptstadt bewegt, ist die Luftqualität. Seit 2009 ist ein allmählicher Rückgang der Stickstoffdioxid-Konzentration in der Hauptstadt bemerkbar. «2018 lagen wir knapp unter dem von der Europäischen Kommission vorgegebenen Durchschnittswert», sagt Pierre Schmitt, Leiter der Umweltabteilung.

«Um diese Konzentration an Stickstoffdioxid weiter zu reduzieren, setzen wir darauf, dass die Straßenbahn in Zukunft Busse und möglicherweise auch Autos ersetzt. Aber auch die Modernisierung von Bussen steht auf dem Programm», fügt er hinzu. Die Stadt rechnet mit einer Elektrifizierung von 99 Prozent innerhalb der nächsten zehn Jahre.

(Ana Martins/L'essentiel)