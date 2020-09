Diesel wird in Luxemburg wieder günstiger

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von zehn Tagen, dass der Preis für den Liter Diesel in Luxemburg fällt. Nach einem ersten Rückgang um 1,4 Cent am Samstag, den 29. August, wird der Liter Diesel ab Dienstag, 0 Uhr, an allen Tankstellen des Landes um 2,5 Cent billiger verkauft. Diesel wird dann zum Preis von 0,931 Euro pro Liter angeboten und fällt wieder auf das Niveau von Anfang Juni diesen Jahres.

Beim Benzin wurden keine Änderung angekündigt. Bleifrei 95 wird derzeit für 1.106 Euro pro Liter angeboten, 98er Benzin zu einem Literpreis von 1.158 Euro.

(L'essentiel)