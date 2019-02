Die Cinémathèque ist wieder Bettwanzen-​​frei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach mehr als zwei Monaten kann die Cinémathèque de Luxembourg ihre Türen am kommenden Montag, 11. Februar, wieder öffnen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das Kino an der Place du Théâtre war wegen eines Bettwanzenbefalls vorübergehend geschlossen worden.

Die zweimonatige Schließung wurde genutzt, um den Raum gründlich zu reinigen, so die Pressemitteilung der Stadt Luxemburg. Eine spezialisierte Schweizer Firma war dafür in der gesamten Cinémathèque im Einsatz. Anschließend wurden Spürhunde eingesetzt, um sicherzugehen, dass die Wärmebehandlung auch wirklich erfolgreich war.

In Zukunft werden zunächst monatlich und dann alle zwei bis drei Monate präventive Inspektionen durchgeführt.

(L'essentiel)