Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagabend gegen 20:30 Uhr schwer verletzt. Als der Fahrer in der Grand-Rue in Bissen rechts abbiegen wollte, übersah er ein Auto, das ihm auf der anderen Spur entgegenkam.

Es kam zu einem schweren Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stützte und musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er operiert wurde.