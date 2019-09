Stehen Luxemburger Lehrer vor dem Burnout?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Mehrheit der 9000 luxemburgischen Lehrer (62 Prozent) ist nicht glücklich am Arbeitsplatz, so eine Umfrage der Gewerkschaft SEW-OGBL unter tausend Lehrern. Fast alle Befragten geben zu, dass sie die Schule lieben. Aber sieben von zehn glauben, dass ihr Beruf nicht respektiert wird. Für Patrick Arendt, Präsident des SEW-OGBL, ist «die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen» die wichtigste Erklärung. «Sie können sehr gut sehen, dass sie die Bedürfnisse der Kinder aus Mangel an Ressourcen nicht mehr erfüllen können.»

Es gehe dabei nicht um die Vergütung, sondern um die Möglichkeiten der Lehrer, «die Probleme der Schüler zu lösen». Laut dem Gewerkschafter ist dies heute nicht mehr möglich, weswegen «viele Lehrer kurz vor dem Burnout» stehen. Laut der Umfrage glauben 82 Prozent der Lehrer, dass sie vom Minister nicht oder nur wenig gehört werden. «Es ist dringend notwendig zu handeln, auch zum Wohle der Schüler», schließt Arendt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)