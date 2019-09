Drei Verletzte nach Klippensturz im Wald

Eine Gruppe schlitterte am Sonntagmorgen noch vor Sonnenaufgang haarscharf an einer Tragödie vorbei. Die jungen Leute kehrten von einer Feier durch die Wälder von Bridel zurück. Sie benutzten die Taschenlampe ihre Mobiltelefone, um die Umgebung auszuleuchten, sahen aber nicht, dass sie an den Rand einer Klippe kamen. Drei von ihnen fielen in den Abgrund und wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Rettungsdienst war schnell vor Ort und brachte einen von ihnen auf die Intensivstation, der andere sollte am Montagnachmittag operiert werden, so ein Verwandter des Verletzten.

«Sie hätten nachts nicht im Wald spazieren gehen sollen», sagte die Mutter eines der Verletzten. Sie wolle «andere Vorfälle dieser Art vermeiden ». Ein solcher Sturz könnte auch jemandem passieren, der mit seinem Hund spazieren geht und ihm nachläuft, um ihn zu fangen. «Ich möchte, dass solche Gefahren gemeldet werden, bevor etwas noch Ernsteres passiert.»

Für Frank Wolter, Direktor der Natur- und Forstverwaltung, «ist es nicht möglich, alle gefährlichen Stellen im Wald zu markieren, da es einfach zu viele sind. Generell sind an gefährlichen Stellen entlang der markierten Wege Schilder angebracht.»

(Jérôme Wiss/L'essentiel)