13-​​Jährige aus Rollingen wird seit Samstag vermisst

Alexandra Eischen wird seit dem vergangenen Samstag vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die 13-Jährige das letzte Mal in der Nähe ihres Elternhauses in Rollingen gesehen worden. Seit diesem Zeitpunkt fehle jede Spur des Teenagers. Die Beamten vermuten, dass sie sich in Echternacht oder Rümelingen aufhält.

Die Polizei bittet Menschen, die Informationen zum Aufenthaltsort von Alexandra machen können, sich an die Polizei in Differdingen unter 24 45 31 000 zu wenden.

Vermisstenmeldung



Die Minderjährige Eischen Alexandra aus Lamadelaine verliess am 29.02. ihr Zuhause, ist seitdem jedoch nicht mehr zurück gekehrt.



Informationen sind für die Polizei aus Differdingen: ☎️(+352) 244 53 1000



(L'essentiel)