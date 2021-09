LCGB befürchtet Mangel an Arbeitskräften

Seit dem Inkrafttreten des neuen Steuerabkommens zwischen Frankreich und Luxemburg haben viele Grenzgänger einen deutlichen Anstieg der in Frankreich zu zahlenden Steuern festgestellt. Durch den neuen Text haben insbesondere verheiratete oder in einer eingetragene Lebenspartnerschaft lebende Paare Nachteile. Auch Paare, von denen ein Ehepartner im Großherzogtum und der andere in Frankreich arbeitet, trifft der das Abkommen finanziell.

Die Gewerkschaft LCGB erklärte am Montag in einer Pressemitteilung, dass sie sich am vergangenen Freitag mit Experten des Finanzministeriums und der Steuerverwaltung getroffen habe. Der LCGB erklärt, dass die höhere Steuerbelastung vieler Grenzgänger mit gemischten Einkommen «nicht mit dem neuen Steuerabkommen zusammenhängt, sondern mit den Berechnungsregeln, die die französischen Steuerbehörden bei dessen Anwendung anwenden».

Mehr als 52 Prozent der Grenzarbeiter

Die Gewerkschaft bedauert, dass die Steuererhöhung in Frankreich ebenso wie die jüngsten Reformen in Luxemburg «die Kaufkraft der Grenzarbeitnehmer verringern.» Im Großherzogtum sei dies durch die Änderung der Studienbeihilfen, der Familienzulagen sowie durch die Steuerreform 2017 der Fall.

Der LCGB fordert die Regierung auf, dringende Maßnahmen zu ergreifen, um «einen Arbeitskräftemangel in Schlüsselsektoren unserer Wirtschaft zu vermeiden». Die Attraktivität des luxemburgischen Arbeitsmarktes sei in Gefahr, da französische Grenzgänger mehr als 52 Prozent aller Grenzgänger ausmachten.

(pp/L'essentiel)