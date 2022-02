Zwei Flugzeuge mussten auf Findel notlanden

Weinen, Schreien, Erbrechen: Die Passagiere des Ryanair-Fluges von Lissabon nach Charleroi erlebten am Sonntagabend einen ziemlich gruseligen Flug, der mit einer Notlandung in Luxemburg endete. Eine Passagierin erzählte «RTL» Belgien: «Es gab enorme Turbulenzen: Leute, weinten, schrien, übergaben sich. Wir teilten uns Tüten, um uns übergeben zu können, denn das Kabinenpersonal haben wir nicht gesehen.» Der Grund für die Unannehmlichkeiten waren die starken Winde des Sturms Franklin.

Die Passagiere klagten am Montag darüber, wie sie letztlich nach Charleroi kommen mussten – ihren Angaben nach manchmal für fast 500 Euro mit dem Taxi und zuvor über zwei Stunden Wartezeit im Flugzeug, bevor sie aussteigen konnten.

Notfallorganisation für nicht erwartete Flüge

Auf Anfrage von L'essentiel drückte der Lux-Airport seine Solidarität mit den Passagieren aus, die «keine einfachen Momente» erlebt hätten. Man habe warten müssen, bis die Fluggesellschaft entschieden hatte, ob die Passagiere tatsächlich aus dem Flugzeug aussteigen, und «dass sie für den anschließenden Transport verantwortlich ist». Außerdem hätten zuerst die Sicherheitsbedingungen erfüllt sein müssen, um die Abfertigung zu ermöglichen.

Der Flughafen – normal von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen – erwartete am dem Abend eigentlich keinen Flug mehr. Die zwei Flugzeuge aus Agadir und Lissabon trafen letztlich um 23.40 Uhr und 23.55 Uhr am Findel ein. «Wir haben alles organisiert. Aber es braucht zwangsläufig etwas Zeit, um die Notfallorganisation für nicht erwartete Flüge einzurichten», so der Lux-Airport.

