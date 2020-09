93 Lehrer unterrichten trotz Quarantäne

Obwohl eine Lehrkraft unter Quarantäne gestellt wurde, durfte sie weiterhin die Schule besuchen, um zu unterrichten. Dieser Fall, in dem eine Ausnahmeregel herangezogen wurde, hat am vergangenen Wochenende für Kontroversen in den Sozialen Medien geführt. Nun äußerte sich auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert zu der Sachlage. In einer parlamentarischen Stellungnahme erklärte die LSAP-Politikerin, dass zwischen dem 15. und dem 21. September 93 Lehrer und Lehrerinnen mit der Erlaubnis zur Arbeit zu gehen unter Quarantäne gestellt wurden.

«In anderen Berufen wurde diese Ausnahme bisher noch nicht genehmigt», teilte Lenert mit. Im Falle eines Personalmangels könne diese Regelung aber auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen Anwendung finden. «Das wäre unter sehr strengen Sicherheitsauflagen möglich», so die Ministerin weiter.

Lenert präzisierte, dass jeder Bürger, der unter Quarantäne gestellt wurde, eine solche Genehmigung bei der Gesundheitsdirektion beantragen kann. Jede Anfrage werde individuell geprüft und nach Dringlichkeit und Risikolage bewertet.

(L'essentiel)