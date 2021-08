Mit Fränk Schleck durch Luxemburgs Weinberge

Gleich vorneweg: Es ist kein Rennen. Bei der Insider Tour des ehemaligen luxemburgischen Radprofis am Sonntag handelt es sich vielmehr um eine lockere Spazierfahrt durch die luxemburgische Moselregion – inklusive zweier Weinproben. «Der Spaß und das Genießen der Landschaft» stünden bei der Tour im Vordergrund, wie es in der Mitteilung der Tourismusagentur «Visit Moselle» heißt.

Die Tour beginnt und endet demnach in Bad Mondorf, der Heimatstadt der Familie Schleck. Über 56 Kilometer führt die Strecke durch das weltberühmte Winzerdorf Schengen, weiter an der Mosel entlang Richtung Remich und Ehnen sowie durch die schönsten Weinberge Luxemburgs, bevor sie wieder in Mondorf endet. Im Angebot inbegriffen sind zwei Stopps mit Weinprobe.

Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

(aub/L'essentiel)