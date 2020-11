«Superbus» soll oberes Alzette-​​Tal besser anbinden

Die Bevölkerung des oberen Alzette-Tals in Frankreich könnte bis 2035 so viele Einwohner haben wie die Stadt Esch. Deswegen wollen die luxemburgischen Behörden die Region besser ans Großherzogtum anbinden. François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten (déi Gréng), und Georges Mischo, Bürgermeister von Esch/Alzette haben am Mittwoch das Konzept eines grenzüberschreitenden Linienbusses (BHNS) vorgestellt, der das obere Alzette-Tal ab Micheville mit dem CFL-Bahnhof in Esch und der für 2028 geplanten künftigen Schnell-Tram verbinden soll.

Der «Superbus» wird durch ein «exklusives Vorfahrtsrecht» verlässlich in der verkehrsreichen Region betrieben werden können, so die Pressemitteilung des Ministeriums. «Diese Zuverlässigkeit, gepaart mit einem 5-Minuten-Takt auf der Hauptstrecke, garantiert die Verbindung mit allen Zügen im Bahnhof Esch und der Schnell-Tram in Richtung Hauptstadt».

Der Minister und der Bürgermeister erklärten, dass sie in diesem Projekt «ein besonders attraktives multimodales Mobilitätsangebot» sehen, aber auch «eine notwendige Voraussetzung für die Stadtentwicklung auf beiden Seiten der Grenze und sogar für die Entstehung eines echten grenzüberschreitenden Ballungsraumes». Der genaue Zeitplan für die Umsetzung wird nun von den Gesprächen mit Frankreich abhängen.

(mc/L'essentiel)