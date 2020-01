Finanzspritze für Zirkusschülerin Eileen

«Im Zirkus gibt es keinen Wettbewerb, jeder hilft jedem. Man lernt erstaunliche Dinge, die anderen Freude bereiten», sagt die 16-jährige Eileen.

«Homo Deus»



Samstag, 20 Uhr, in der Rockhal.



Preis: Erwachsene, 18 Euro; Ermäßigt, 8 Euro.



Die Luxemburgerin trat im Alter von 15 Jahren in eine Zirkusschule in Portugal ein, die normalerweise von Schülern ab 18 Jahren besucht wird. Als Minderjährige erhält sie keine staatliche Unterstützung wie andere. DanceXperience hat sich daher entschlossen, ihre nächste Show Homo Deus am Samstag in der Rockhal zugunsten des jungen Mädchens aufzuführen.

«Normalerweise unterstützen wir Vereine, aber Eileen hat enorm viel Talent, wir wollten sie unterstützen», erklärt Georges Rischette von der gemeinnützigen Organisation. Die etwa dreißig jungen Schüler von DanceXperience werden ein Stück mit klassischen, zeitgenössischen, Hip-Hop-, Modern-Jazz-, Theater- und Videotanzelementen aufführen. Inspiriert durch den Roman Helix von Marc Elsberg wird es sich mit einem aktuellen Thema, der Genetik, beschäftigen.

Die Arbeit ist kein Zuckerschlecken

«Natascha Ipatova, die Homo Deus auf die Beine gestellt hat, half Eileen bei den Schulvorbereitungen», sagen Martina und Max, die Eltern der jungen Eileen. «Wir sprachen lange mit der Schule, um zu sehen, ob unsere Tochter wirklich reif genug ist. Sie lebt mit anderen Schülern zusammen. Es läuft sehr gut für sie in Portugal.»

«Die Arbeit an der Schule ist sehr anstrengend, weil wir 35 Stunden pro Woche trainieren», sagt Eileen. «Ich habe schon viel gelernt, vor allem, wie ich meine Ängste überwinden und den Alltag selbstständig meistern kann. Aber das Wichtigste ist, dass es mir Spaß macht», sagt sie.

