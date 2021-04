Luxemburg steht ein sonniges Wochenende bevor

Viel Sonne, wenige Wolken: Das Wetter in Luxemburg und der Großregion wird am Wochenende freundlich. Die Temperaturen erreichen am Freitag 17 Grad, am Samstag sind ebenfalls bis zu 17 Grad möglich. Das teilt der staatliche Wetterdienst Météolux mit. An den Wochendtagen zeigt sich der Himmel überwiegend sonnig. Erst am Montagnachmittag ziehen laut der Prognose einige Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen dann 13 und 15 Grad.

(sw/L'essentiel)