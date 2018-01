Plastiktüten werden in Luxemburg teurer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch im Januar wird der Preis für einfache Plastiktüten an den Kassen der Supermärkte von drei auf fünf Cent angehoben. Das teilte die Gesellschaft Valorlux am Dienstag mit. Zum alten Preis sind die Tragetaschen noch solange erhältlich, bis ihr Vorrat in den einzelnen Geschäften erschöpft ist. Der Übergang zu den neuen Tüten erfolgt daher nicht zeitgleich.

Die Fünf-Cent-Taschen werden mit dem Satz «Please forget me» (dt.: «Bitte vergessen Sie mich») bedruckt, denn durch den Preisanstieg sollen die Kunden dazu gebracht werden, ihren Verbrauch zu senken und eher wiederverwendbare Tragetaschen zu benutzen. Eine Person, die einmal pro Woche für ihre Familie einkauft, nutzt bis zu zwölf Supermarkttüten. Das sind fast 50 im Monat und etwa 600 im Jahr. Oft werden einfache Plastiktüten nur 30 Minuten lang eingesetzt. Danach sind sie für die Umwelt eine erhebliche Belastung. Vor allem, wenn sie nicht richtig entsorgt werden.

Luxemburg will Plastikmüll verringern

Zur Vermeidung von Plastikmüll fordert das Gesetz zu Abfall und Verpackungen vom 21. März 2017 eine Senkung des Verbrauchs an Plastiktüten in Luxemburg. Bis zum 31. Dezember 2018 werden keine leichten Plastiktüten mehr kostenlos im Handel erhältlich sein. Bis zum 31. Dezember 2019 sollen durchschnittlich nicht mehr als 90 leichte Plastiktüten pro Einwohner und Jahr und bis zum 31. Dezember 2025 nicht mehr als 40 Beutel pro Einwohner und Jahr ausgegeben werden. Derzeit verbraucht jeder Luxemburger durchschnittlich rund 140 Plastiktüten im Jahr.

Mehrwegbeutel oder der Öko-Beutel sind günstigere und vor allem umweltfreundlichere Alternativen. In Luxemburg konnte seit der Einführung des Öko-Beutels auf etwa 829 Millionen Einweg-Plastiktüten verzichtet werden. Das sparte laut Zahlen des Eco-Conseil 5651 Tonnen Kunststoff oder 12.5 Millionen Liter Öl ein.

(L'essentiel)