Regierung will gegen «digitale Kluft» vorgehen

Manche Bürgerinnen und Bürger fühlen sich angesichts der neuen Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet, überfordert oder sogar ausgeschlossen. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung haben laut einer 2019 veröffentlichten TNS-Studie keinen Internetzugang. Dazu gehören Menschen über 65 Jahre und Menschen mit niedrigem Bildungsniveau. Angesichts dieser Gefahr einer «digitalen Kluft» stellte das Ministerium für Digitalisierung am Mittwoch einen nationalen Plan für die digitale Integration vor.

Die Regierung denkt insbesondere an eine «Dezentralisierung» des einzigen physischen Services von My Guichet in Luxemburg. In der Rue Notre-Dame in der Hauptstadt können Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, ihre Behördenangelegenheiten in My Guichet erledigen. «Wir haben noch keine möglichen Orte für die Eröffnung weiterer physischer Standorte ausgewählt, wir befinden uns noch in der Studienphase», erklärt Marc Hansen, DP-Ministerbeauftragter für Digitalisierung.

Insgesamt umfasst der Plan 40 Initiativen, die nicht nur darauf abzielen, den Zugang zu digitaler Technologie zu erleichtern, sondern den Menschen auch zu ermöglichen, ihre digitalen Fähigkeiten durch Schulungen zu entwickeln und Vertrauen in die digitalen Dienste des Staates und anderer Institutionen aufzubauen. Außerdem entwickelt das Ministerium derzeit ein Portal für die digitale Eingliederung, das zesummendigital.lu heißen wird. Dort werden nützliche Informationen über bestehende Angebote zusammengefasst.

(ol/L'essentiel)