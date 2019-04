Die Péckvillercher locken Groß und Klein an

«Emaischen ist eine gut gepflegte Tradition. Ich komme seit drei Jahren und natürlich kaufe ich mir ein Péckvillerchen», sagt die 28-jährige Cheryl am Montagnachmittag in Nospelt. Auf den Töpfermärkten am Ostermontag in Nospelt und Luxemburg-Stadt kauften Tausende von Besuchern Tonpfeifen in Vogelform in allen Größen, Farben und Formen. Die Péckvillercher kosten zwischen 10 und 12 Euro. Limitierte Editionen werden für jeweils bis zu 35 Euro verkauft.

Besonders den Kleinsten gefallen die Vögel sehr gut: «Der Vulljhemp, ein vom luxemburgischen Superhelden Superjhemp inspirierter Vogel, war die diesjährige Neuheit in Nospelt. Innerhalb von einer Stunde waren alle Stücke ausverkauft», schwärmt Nicolas Berton, Sekretär des gemeinnützigen Vereins Nouspelter Emaischen.

In der Altstadt von Luxemburg, genau wie in Nospelt, gab das Pfeifen der Vögel den Ton an. Auch wenn es eine Tradition im Großherzogtum ist, ist es für manche noch eine Neuentdeckung: «Wir sind zum ersten Mal dabei», sagen Carlos, 33, und Branca 34, aus Brasilien: «Wir haben gerade eine Pfeife für unseren Sohn gekauft.»

(Ana Martins/L'essentiel)