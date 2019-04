Die schönsten Seiten Luxemburgs auf 50 Metern

Bei herrlichem Sonnenschein die Escher Baumhäuser entdecken, sich die Geschichte der Burg Vianden erklären lassen und über die gallorömische Villa Rustica im «Miecher»-Wäldchen informieren; das Ganze bei einem Glas Moselwein und ohne mehr als ein paar Meter zurücklegen zu müssen – unmöglich? Und ob! Genau das können Besucher am Osterwochenende auf der Place d'Armes erleben. Rund ein Dutzend Aussteller aus dem ganzen Land präsentieren auf dem hauptstädtischen Platz die touristischen Highlights des Großherzogtums.

«Explore Luxembourg»



Das touristische «Mini-Großherzogtum» kann am Karfreitag noch bis 18 Uhr, und am Samstag von 10 bis 18 Uhr entdeckt werden. Mehr Infos Das touristische «Mini-Großherzogtum» kann am Karfreitag noch bis 18 Uhr, und am Samstag von 10 bis 18 Uhr entdeckt werden. Mehr Infos gibt's hier

«Explore Luxembourg», so der Name des kleinen Salons, bildet den Auftakt der touristischen Hauptsaison. Diese läutete Tourismusminister Lex Delles (DP) am späten Freitagvormittag im Beisein von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und «Luxembourg City Tourist Office»-Präsident Marc Angel (LSAP) ein. «Der Tourismus macht 6,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus», unterstrich der Minister gegenüber L'essentiel die Bedeutung der Branche für das Land, «und jede Stadt und jede Kommune, die in den Tourismus inverstiert, investiert auch in die Menschen, die hier leben». Gastgeberin Polfer, die sich wie die anderen nach dem offiziellen Teil unter die Leute mischte, hob die Vorteile von «Luxemburg im Minaturformat» hervor: «Wir zeigen hier, im Herzen der Hauptstadt, was das Land alles zu bieten hat. Und hier gibt es richtig viel zu entdecken».

Davon überzeugten sich am Freitag auch Jan und Marie-Carolin aus Trier: «Eigentlich wollten wir heute nur kurz shoppen und dann noch ein bisschen aufs Land fahren. Aber jetzt können wir auch einfach von hier aus alles machen, ganz ohne Fahrerei», erzählt Marie-Carolin, während sich ihr Freund vom Tourismusminister Spezialitäten aus dem Mullerthal reichen lässt. «Wenn wir nicht mehr fahren müssen, dann können wir ja auch den Schnaps probieren», scherzt Jan. Na dann Prost, auf «Explore Luxembourg»!

(Philip Weber/L'essentiel)