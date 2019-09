PwC Luxembourg wird bald Bitcoin akzeptieren

PwC Luxembourg wird ab dem 1. Oktober Bitcoin-Zahlungen von seinen Kunden akzeptieren, so die luxemburgische Niederlassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in einer Presseerklärung. «Bitcoin hat sein Versprechen des Peer-to-Peer-Zahlungsmechanismus (das Prinzip von Peer-to-Peer besteht darin, sich direkt mit einem anderen Internetnutzer zu verbinden) gehalten, das auf ein dezentrales Vertrauensmodell basiert», erklärt PwC Luxemburg.

Das luxemburgische Unternehmen glaubt an den Bitcoin als mittel- und langfristigen Standard in der Wirtschaft. Damit will sich das Unternehmen als Pionier positionieren, das in der Lage ist, «eine sichere Zahlungsalternative anzubieten, die die Entwicklung unserer Wirtschaft widerspiegelt».

Kryptowährungen sind digitale Währungen. Sie können getauscht und gehandelt werden, wie jede herkömmliche oder Papierwährung, befinden sich jedoch außerhalb der Kontrolle finanzieller Institutionen und Regierungen.

(L'essentiel)