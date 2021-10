Luxemburgs Luft hat im Lockdown aufgeatmet

Weniger Autos auf den Straßen bedeuten sauberere Luft. So offensichtlich das klingt, ist das auch das Ergebnis der Messungen im Rahmen der Kampagne «Besser Loft fir méi Liewensqualitéit» (Bessere Luft für mehr Lebensqualität). An den 63 Stickstoffdioxid-Messstellen in 23 Gemeinden Luxemburgs wurde während des gesamten letzten Jahres keine Überschreitung des Grenzwertes von 40 µg/m3 festgestellt, die Stickstoffdioxidbelastung war im ganzen Land rückläufig, wie die Umweltverwaltung in einer Mitteilung am Montag schreibt.

Dies sei vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Tatsächlich waren die Werte im März/April, zum Zeitpunkt des Lockdowns, besonders niedrig. Der Gesamtdurchschnitt fiel unter 15 µg/m3.

Neun neue Messstellen

Vom 2. bis 18. September wurden Spitzenwerte von 25 µg/m3 beobachtet – zurückführbar auf die klimatischen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt. Ein großes Hochdruckgebiet lag mehrere Tage lang über dem Land. In Wintermonaten weisen die Messwerte generell eine höhere Stickstoffdioxidkonzentration auf, die durch Emissionen während der Heizperiode verursacht wird.

Um die Luftqualität zu messen, hat die Umweltverwaltung ihr Netz weiter ausgebaut: Neun zusätzliche Messstellen gibt es in der Hauptstadt, Esch/Alzette, Remich und Beckerich. Ell, Waldbillig und Ettelbrück haben zum ersten Mal an der Kampagne teilgenommen.

Grafik: Umweltverwaltung Luxemburg

(jw/L'essentiel)