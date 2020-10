Graffiti Writers ersetzen den Block durch die Wand

Schon seit Jahrzehnten verzieren Graffiti Writers Mauern mit ihren Namen. Kalligraphie, an der sie in ihren Black Books arbeiten – inspirierende Notizbücher, die sie unter sich auch mal austauschen und ab und an auch für die breite Masse zugänglich machen. So wie beispielsweise beim «Back to the Books», das am Samstag in den Rotondes stattfindet.

Angesichts der Corona-Pandemie versteht es sich allerdings schon von selbst, dass es fraglich ist, die Bücher jedem in die Hand zu geben. Deshalb wurde die diesjährige Ausgabe etwas umgestaltet. «Das Battle findet nicht am Maltisch, sondern an der Wand statt», erklärte Organisator Sader von der I Love Graffiti-Vereinigung. 24 Graffiti-Künstler konnten sich bei den Instagram-Qualifikationen durchsetzen. Sie werden am Wochenende mit ihren Sprühdosen vor der Jury antreten.

« Es wird auf Ästhetik und Kreativität geachtet »

Bei der Challenge geht es vor allem um Schnelligkeit und Ausdauer. «Der Wettbewerb wird ungefähr sechs Stunden dauern, allerdings wird die erste Runde bereits nach sieben Minuten abgeschlossen sein, hier wird nur eine Farbe benutzt», erklärte Sader, «im Laufe der Challenge werden dann die verfügbare Zeit und die Anzahl an anzuwendenden Farben erhöht. Es wird auf Ästhetik und Kreativität geachtet werden, aber auch die Geschicklichkeit und die Leistungsfähigkeit spielen mit in die Entscheidung ein».

Zudem wird ein Film über Frauen in der Graffiti-Szene abgespielt werden. «Sie sind immer noch nicht zahlreich repräsentiert», stellte Sader fest.

(Séverine Goffin/L'essentiel)