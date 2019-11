Steigen drei Ziegen in den Bus

Sie haben sie vielleicht am vergangenen Sonntag in den Straßen der Hauptstadt gesehen. Während die Stimmung im Josy-Barthel-Stadion bei der Partie Luxemburg-Portugal zu kochen begann, nahmen drei kleine Ziegen den Bus von der Haltestelle «Badanstalt» in der Nähe der rue des Bains in Luxemburg.

«Ich habe schon einmal Schlangen in einem Flugzeug gesehen, aber ich habe noch nie Ziegen in einem Bus gesehen», sagte Mike Hunt, der Autor des Videos. «Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin nicht in den Bus gestiegen, also kann ich dir nicht sagen, wie die Sache ausging.»

Aber wo war Endstation für die Ziegen?

Nach den Vorschriften der Stadt Luxemburg dürfen Haustier mit in den Bus gebracht werden, sofern es auf dem Schoß des Besitzer Platz nimmt. Ein größeres Tier muss jedoch an der Leine auf dem Boden mitfahren. Die Tiere brauchen keine eigenes Ticket.

Today.lu gelang es den Besitzer der drei Ziegen zu erreichen. Er habe mit den Ziegen zum Tierarzt gehen müssen und der Bus sei seine einzige Möglichkeit gewesen, sie dorthin zu bringen.

(fl/L'essentiel)