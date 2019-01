MeteoLux warnt vor Schnee und Glätte

Die Kältewelle erwischt Luxemburg auch am Dienstag. Wie der staatliche Wetterdienst MeteoLux am Dienstagmorgen meldet, herrschen am Vormittag Temperaturen von -8 bis -6 Grad Celsius. An einigen Stellen rutscht das Thermometer sogar auf -10 Grad ab.

Für den Nachmittag hat der Wetterdienst außerdem die gelbe Warnstufe ausgegeben. Ab 16 Uhr kann es im ganzen Land bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Schneefall kommen. Stellenweise muss mit zwei bis vier Zentimetern gerechnet werden. Autofahrern wird daher geraten vorsichtig zu fahren und ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.

Auch am Mittwoch müssen sich Autofahrer auf ähnliche Wetterverhältnisse einstellen. Die Tiefstwerte liegen hier laut MeteoLux bei -4 Grad Celsius.

(L'essentiel)