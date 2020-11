Freitag, der 13. – Auch für Benziner kein guter Tag

Freitag, der 13. – und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. So müssen Autofahrer ab Samstagnacht für Benzin tiefer in die Tasche greifen. Das teilt das Energieministerium am Freitag mit.

Der maximale Preis für den Liter Benzin der Sorte Super 95 wird demnach auf 1,06 Euro je Liter angehoben. Das entspricht einer Steigerung um 1,8 Cent.

Für Super 98 und Diesel war ein neuer Maximalpreis er mit Wirkung zu diesem Freitag festgelegt worden. Weitere Veränderungen wurden nicht mitgeteilt.

