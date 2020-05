Diese Regeln gelten ab Montag für Treffen

Die Eindämmung in Luxemburg wird aufgehoben. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel am Montag an – rund zwei Monate, nachdem die Bürger aufgefordert wurden, ihre Wohnungen nur noch für das Notwendigste zu verlassen. Am Mittwoch hat die Regierung Maßnahmen für die Wiederaufnahme des Lebens im Land festgelegt.

Alle Geschäfte können — unter strikter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften – ab Montag wieder öffnen. Dasselbe gilt für Archive, Bibliotheken und die audiovisuellen Zentren. Auch Einzelsportarten und Aktivitäten im Freien dürfen wieder aufgenommen werden.

Personenzahl der Wohnung anpassen

Außerdem dürfen die Menschen sich wieder mit ihren Freuden und entfernteren Verwandte treffen. Aber auch dabei sind Regeln zu beachten: In die eigene Wohnung oder das eigene Haus darf man ab Montag sechs haushaltsfremde Personen einladen. Insgesamt dürfen sich dann, die eigene Familie eingerechnet, zwölf Personen in einer Wohnung versammeln.

«In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass die Bürger Verantwortung übernehmen», sagte Liz Thielen, die Pressesprecherin des Premierministers, im Gespräch mit L'essentiel. Sollte man beispielsweise in einer kleinen Wohnung leben, die nicht genug Raum bietet, um den Sicherheitsabstand einzuhalten, müsse man entsprechend handeln und weniger Personen einladen.

Unter freiem Himmel sind ab Montag Versammlungen von bis zu 20 Menschen erlaubt. Auch hier gilt weiterhin das «Social Distancing». Den eigenen Garten betrifft diese Lockerung nicht. Auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören dürfen wieder besucht werden. «Allerdings sollte man sich gut überlegen, wie dieser Besuch vonstatten geht, Ihr Schutz sollte über allem stehen», sagt Thielen.

(Ana Martins/L'essentiel)