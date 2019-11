Paar geht mit geklauter Bankkarte shoppen

Am Sonntagmittag versuchte ein Paar in einem Supermarkt in Limpertsberg mit einer gestohlenen Kreditkarte zu bezahlen. Doch sie flogen auf. Als die Polizei gerufen wurde, flüchteten die beiden. Doch die Polizei war schneller und stellte sie, noch bevor sie in ein Taxi steigen konnten.

Das Paar leistete auch nach der Verhaftung noch Widerstand. Die Beamten fanden eine gestohlene Brieftasche und eine hohe Summe Bargeld bei ihnen. Beides wurde beschlagnahmt. Da beide Täter unter Alkoholeinfluss standen, wurden sie in die Ausnüchterungszelle gebracht.

(pp/L'essentiel)