Nach zehn Tagen Isolation ist kein Test erforderlich

Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben, heißt es seit Monaten, auch wenn es in vielen gesellschaftlichen Bereichen wie in Schulen oder in der Geschäftswelt nicht einfach ist. Zumal sich die Regeln und Verordnungen zum Teil sehr schnell ändern.

So wundert sich eine L'essentiel-Leserin, wie es möglich sei, dass« viele meiner Bekannten nach zehn Tagen ohne Test wieder an die Arbeit gehen können». Eine andere unserer Leserinnen wies auf das Beispiel einer Person hin, deren Arzt sich geweigert hätte, ihr – trotz Symptomen – ein Rezept für einen zweiten Test zu verschreiben.

« Nach zehn Tagen ist man nicht mehr ansteckend »

Das Gesundheitsministerium kann unsere Leser diesbezüglich beruhigen: «Wer positiv getestet wurde, ist wahrscheinlich auch noch zehn Tage später positiv», erklärt das Ministerium, «was wir aber über das Virus gelernt haben ist, dass man nach zehn Tagen nicht mehr ansteckend ist». Die Infizierten selbst stünden sieben Tage unter Quarantäne. Es sei also nichts Falsches daran, nach der Isolation ohne einen erneuten Test wieder zur Arbeit zu gehen, auch wenn das Gesundheitsministerium davon abrät.

Im Falle eines direkten Kontakts (für mehr als 15 Minuten oder bei ungeschütztem Körperkontakt) mit einer infizierten Person muss sich nach Ministeriumsangaben jeder ab dem letzten Kontakt für sieben Tage in Quarantäne begeben. Über ein Formular müssten sich Betroffene bei der Gesundheitsdirektion melden, um am sechsten Tag ein Rezept für einen Test zu erhalten. Bei einem negativen Test werde die Quarantäne dann aufgehoben. Die Nichteinhaltung der Isolation (oder Quarantäne) wird mit einer Geldstrafe von 100 bis 500 Euro geahndet. Das Ministerium setze aber vor allem auf das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen.

(nm/mv/L'essentiel)