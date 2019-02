Luxemburg kämpft mit einem Feinstaub-​​Alarm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sonnig und trocken präsentiert sich der Sonntag in Luxemburg. Das milde Februarwetter bringt eine unsichtbare Gefahr über das Großherzogtum: MeteoLux hat eine orangene Feinstaub-Warnung herausgegeben.

Sie gilt von Sonntagmittag bis Mitternacht für das gesamte Großherzogtum. Die meteorologischen Dienste warnen davor, dass die Schwelle von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten werden könnte. Nach Angaben des Ministeriums wurde in Esch/Alzette am Sonntagmorgen bereits ein Wert von 57 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. In der Hauptstadt wurden Messwerte zwischen 38 und 40 Mikrogramm gemessen.

Feine Partikel, auch Schwebstoffe oder Feinstaub (PM) genannt, entstehen in der Regel aus Abgasen, Heizungen oder industriellen Aktivitäten. Sie stellen eine Gesundheitsgefährdung dar, da sie in die Lunge eindringen können.

(L'essentiel)