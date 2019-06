Die Polizei braucht dringend Nachwuchs

40 Polizisten gehen in Luxemburg jedes Jahr in Ruhestand – und lassen damit 40 Stellen offen, die wieder besetzt werden müssen. Allerdings braucht das Sécurité intérieure et la police grand-ducale für die kommenden drei Jahre auch ein zusätzliches Angebot an Kandidaten. Daher ist am Freitag eine Medienkampagne im neuen Polizeirevier Limpertsberg vorgestellt worden, die die Rekrutierung neuer Kräfte unterstützen soll.

Wichtig für Bewerber ist, dass sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen. «Wir tendieren dazu, die Zahl der Menschen im Land so zu veranschlagen, als ob es nur noch 400.000 Einwohner gäbe», sagt der Minister für Heimatschutz, François Bausch. Aufgrund der Präsenz von täglich 200.000 Grenzgängern kommt das Großherzogtum aber auf 820.000 Menschen, die sich pro Tag darin bewegen. Die Polizei muss darüber hinaus verstärkt werden, damit sie neue Aufgaben bewältigen kann – zum Beispiel die Führung des Gefängnisses in Sanem, erhöhte Verwaltungslasten und vieles mehr.

Frauenanteil liegt nur bei 14 Prozent

Zudem kommt der Schutz der internationalen Institutionen im Land, einschließlich der künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft. In Einheiten müssten außerdem genug Einsatzkräfte zugegen sein, um mögliche Krankheitsfälle oder auch Urlaube auszugleichen, und ein ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten. Wie viele neue Polizisten genau eingestellt werden sollen, ist noch nicht ganz klar: «In den kommenden Wochen werden Gespräche mit den Gewerkschaften der Polizei geführt, um eine genaue Zahl zu definieren», sagt Bausch. Derzeit beträgt die Gesamtzahl der Polizeibeamten 1826, dabei macht der Frauenanteil nur 14 Prozent aus. «Ich bin nicht für die Einführung von Quoten, aber Frauen haben einen vollwertigen Stellenwert bei der Polizei», so der Minister. «Kommt schon Frauen, beteiligt euch!»

Die Kampagne selbst ist in zwei Teile untergliedert. Der erste Teil richtet sich an die breite Öffentlichkeit, mit Videos und Plakaten. Der zweite Teil zielt darauf ab, laufende Einstellungen von Beamten auf Probe aus der Arbeitsgruppe C1 zu fördern. Das Budget für die Kampagne beläuft sich auf 120.000 Euro.

(Olivier Loyens/L'essentiel)