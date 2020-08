Drei Corona-​​Fälle in Luxemburger Sommerlagern

Drei Corona-Fälle wurden bei verschiedenen Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche in Luxemburg entdeckt. Das bestätigen Gesundheits- und Bildungsministerium in einer gemeinsamen Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Françoise Hetto (CSV). Die positiven Tests traten demnach unter den Teilnehmern der Jugendfreizeiten auf.

Zwei der gestesten Minderjährigen hatten Symptome, einer der Betroffenen wurde über das Contact-Tracing ausfindig gemacht. Alle betroffenen Sommerlager wurden abgebrochen. Die übrigen Teilnehmer wurden unter Quarantäne gestellt und getestet. Alle diese Tests fielen jedoch negativ aus.

Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr hatte das Gesundheitsministerium sich mit Empfehlungen an die Organisatoren von Sommerfreizeiten gewendet. Zudem mussten die Leiter der Freizeiten an Schulungen zum Gesundheitsschutz teilnehmen, was die Sensibilität in diesem Bereich erhöhen sollte. Neben den Abstandsregeln und der Reduzierung der Gruppengrößen, können sich die Betreuer zudem kostenlos testen lassen. Zum 1. August wurden die Empfehlungen der Regierung dahingehend erweitert, dass Freizeiten mit mehr als 30 Kindern diese in kleinere Gruppen aufteilen sollen.

(mm/L'essentiel)