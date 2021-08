Hätte ein Taser den tödlichen Schuss vermeiden können?

Ein Autodieb ist am Samstagabend in Ettelbrück von einem Polizeibeamten erschossen worden, nachdem er nach einer Verfolgungsjagd die Beamten an der Place Marie-Thérèse mit einem Messer angegriffen hatte. Er wurde in den Unterleib getroffen und erlag später seinen Verletzungen. Der tödliche Schusswaffengebrauch durch die Police Grand-Ducale wird derzeit im ganzen Land diskutiert.

Seit Mitte 2017 ist die Polizei mit halbautomatischen Pistolen vom Typ SFP9 ausgestattet, die in Deutschland von Heckler und Koch hergestellt werden. Während im deutschen Trier oder in der südbelgischen Provinz Luxemburg auch Taser eingesetzt werden, um Angreifer außer Gefecht zu setzen, verzichtet die großherzogliche Polizei auf diese zusätzliche Dienstwaffe neben der SFP9.

Am Gürtel des Polizeibeamten hängen stattdessen ein zweites Magazin, ein Schlagstock, Pfefferspray, Handschellen, eine Taschenlampe und ein Funkgerät. Ein Taser hätte den Autodieb in Ettelbrück möglicherweise unschädlich machen können, ohne tödliche Verletzungen zu verursachen – So lautet zumindest das Versprechen des Herstellers Axon: «Eine Waffe mit mittlerer Gewaltanwendung, vermeidet den Einsatz von physischer Gewalt und reduziert die zugefügten Verletzungen.»

Keine Rechtsgrundlage für Bodycam-Pilotprojekt

Auch taucht erneut die Frage nach dem Einsatz von sogenannten Bodycams auf, da die Polizei am Montag einen Zeugenaufruf für mehr Bild- und vor allem Videomaterial des Tathergangs gestartet hat. Im vergangenen Mai erklärte das Ministerium für Innere Sicherheit jedoch, dass es «keinen Sinn macht, diese Art von Ausrüstung zu kaufen», da es keine Rechtsgrundlage gebe, die ein Pilotprojekt ermöglichen würde.

Ende Juni 2020 kam es auf dem Schulhof der Grundschule in der Nähe der Place Marie-Thérèse zu einer großen Schlägerei. Die Gemeinde Ettelbrück teilte mit, dass das Gebiet in Zukunft von einer Sicherheitsfirma überwacht werde. Ob Überwachungskameras den tödlichen Schusswaffeneinsatz des Polizeibeamten nun tatsächlich gefilmt haben, ist allerdings noch nicht bekannt.

(fl/L'essentiel)