Bettel will Beziehung zu Südkorea stärken

Premierminister Xavier Bettel ist derzeit auf Staatsbesuch in Südkorea. Dort traf der Regierungschef am Montag (Ortszeit) mit seinem Amtskollegen Lee Nak-yeon zu Gesprächen über die bilateralen Beziehungen und die Fortschritte bei den Friedensverhandlungen mit Nordkorea zusammen.

«Die koreanische Halbinsel befindet sich an einem Wendepunkt in ihrer jüngeren Geschichte», sagte der Premierminister. «Die anhaltende Annäherung an Nordkorea ist eine beispiellose Gelegenheit, den Frieden zwischen den beiden Koreas zum Wohle der Bürger auf beiden Seiten der Grenze wiederherzustellen.»

Beziehungen werden intensiviert

Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Südkorea und Luxemburg stehen auf der Tagesordnung. «Unsere Länder ergänzen sich in vielen Bereichen und die Beziehungen sind ausgezeichnet», sagte Bettel. Weiterhin gebe es großes Entwicklungspotenzial, beispielsweise bei der Intensivierung der akademischen Zusammenarbeit. Darüber hinaus besuchte die Delegation den Seoul Startup Hub, Koreas größtes Gründerzentrum.

Am Rande dieses Besuchs wurden in Anwesenheit von Xavier Bettel zwei Absichtserklärungen unterzeichnet, zum einen ein Memorandum of understanding zwischen Luxembourg for Finance und dem Seoul Fintech Lab, zum anderen eine Absichtserklärung zwischen der luxemburgischen Handelskammer und der koreanischen Industrie- und Handelskammer. Darüber hinaus traf Bettel mit Vertretern von Sam Hwa Steel, Hyosung und Doosan zusammen, die beide industrielle Produktionsstätten in Luxemburg unterhalten.

(dix/L’essentiel)