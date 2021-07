Mietautos sind diesen Sommer teuer und rar

Während der Sommerferiensaison machen Autovermieter in Feriengebieten in der Regel das größte Geschäft. In diesem Jahr scheint die Situation noch angespannter zu sein als im Normalfall. Grund dafür sind die geringe Verfügbarkeit von Wagen sowie erhöhte Mietpreise. Der Durchschnittspreis für eine Woche liegt laut dem Vergleichsportal Carigami in Frankreich zwischen Juni und August bei rund 364 Euro, verglichen mit 277 Euro im Jahr 2019. In Italien steigt der Preis pro Woche von 250 Euro im Jahr 2019 auf 407 Euro, in Spanien von 185 Euro auf 263 Euro.

«So etwas habe ich noch nie erlebt, auch nicht vor der Pandemie», verrät man uns bei Sixt, die in Luxemburg zwei Agenturen haben. Die Preise für Juli und August seien selten so hoch gewesen. «Sie sind zwischen 30 und 40 Prozent höher. Wir haben viel mehr Anfragen als im Jahr 2020. Die Leute gehen auf Nummer sicher und steigen lieber ins Auto statt ins Flugzeug. Infolgedessen gehen uns die Fahrzeuge sehr schnell aus und die Preise steigen», wird die Situation erklärt.

« Es gibt nur wenige Last-Minute-Buchungen »

«Alle haben ihre Flotten weitgehend reduziert. Bis Mitte April sah es auch für die Sommermonate noch gar nicht gut aus», heißt es indes bei Europcar. Die amerikanische Autovermietung Rent a Car erklärt den Mangel an Autos zudem mit dem Mangel an Halbleitern, der die Automobilproduktion verlangsamt.

Bezüglich der Reservierungen seien Kunden laut Sixt-Beobachtungen kein Risiko eingegangen. «Es gibt nur wenige Last-Minute-Buchungen.»

Dass auch im Großherzogtum die Nachfrage nach Mietautos so hoch ist für den Sommer, sei eine Besonderheit. Da es keine Begrenzung der abgelegten Kilometerzahl gibt, locke auch viele Grenzgänger, die ihren Wagen in Luxemburg mieten, um beispielsweise in den Süden Frankreichs zu fahren. Auch viele Einwohner würden die Gelegenheit nutzen, um mit diesen Autos nach Portugal reisen.

(sl/L'essentiel)