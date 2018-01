«Integration von Flüchtlingen muss verbessert werden»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Franco Avena will dem Nationalen Ausländerrat in seiner Amtszeit neue Impulse geben. Im Interview mit L’essentiel spricht er über die Aufgaben des CNE und gibt einen Einblick in seine Pläne für die kommenden fünf Jahre.

L'essentiel: Der CNE existiert seit 25 Jahren im Großherzogtum. Was ist seine Aufgabe?

Franco Avena:Er ist ein beratendes Gremium mit 68 Mitgliedern aus ausländischen Gemeinschaften, Arbeitgebern und aus der Zivilgesellschaft. Sein Ziel ist es den gesetzlichen Rahmen für Ausländer zu verbessern. Außerdem kann er Empfehlungen an die Regierung aussprechen.

Was wollen sie in ihrer Amtszeit ändern?

Ich wünsche mir die Schaffung neuer, hochgradig fokussierter Arbeitsausschüsse für Angelegenheiten mit hoher Priorität. Der Nationale Ausländerrat hat vor kurzem eine Krise durchlebt, die ihn, wie ich glaube, lahmgelegt hat. Am Ende hatte er nur zwölf Mitglieder bei Tagungen. Ich möchte die Talente aller Freiwilligen einsetzen. Der Wille für einen Neuanfang bei den Mitgliedern ist da.

Wie sehen die Prioritäten des Rates konkret aus?

Insbesondere Luxemburg ist mit einem massiven Zustrom von Flüchtlingen konfrontiert. Hunderte Fälle gilt es zu bewältigen. Der CNE muss ergänzend zum Luxembuger Integrationsbüro und der Zivilgesellschaft arbeiten. Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und generell von ausländischen Gemeinschaften ist von wesentlicher Bedeutung. Dort herrscht Verbesserungsbedarf.

Was bedeutet die Aufgabe des Rates für Sie persönlich?

Ich war von 2007 bis 2011 Vizepräsident des CNE und bin seit 2015 Berichterstatter des Nationalen Aktionsplans für Integration. Die Rolle des CNE ist wirklich wichtig. In meiner Amtszeit soll er noch einflussreicher werden. Ich habe auch den Vorsitz von Ausländerorganisationen geführt, bin Einwanderungsberater und selbst italienischer Abstammung.



(NC/L'essentiel)