So soll der Park am Ban Gasperich aussehen

Das Viertel Ban de Gasperich nimmt weiter Gestalt an. Nach der Fertigstellung des Einkaufszentrums Cloche d'Or, des Deloitte-Gebäudes und des französischsprachigen Campus steht nun das nächste Projekt an: Ein neuer Stadtpark soll her.

Nach «einer Verzögerung von mehr als einem Jahr», wie der erste Schöffe Hauptstadt, Serge Wilmes, am Mittwoch erklärte, werden die Arbeiten im nächsten Monat beginnen. Das Umweltministerium hat nun seine Genehmigung erteilt. Eine gute Nachricht für den CSV-Politiker, der die Bedeutung dieses Raumes für die Lebensqualität der Bewohner hervorhebt: «Davon profitieren nicht nur die Menschen, die im neuen Viertel leben, sondern auch die Bewohner des alten Gasperich. Der Stadtpark wird die beiden Stadtteile miteinander verbinden.»

Wo sich derzeit noch das Tierheim befindet, entstehen auf mehr als 16 Hektar eine große Grünanlage mit Gewässern, ein Kiosk und ein Restaurant. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. «Es wird der größte Park in Luxemburg-Stadt», sagt Wilmes. Die Arbeiten dauern etwa zwei Jahre. Für 2022 ist die Eröffnung geplant.

(Thomas Holzer/L'essentiel)