Mersch will seinem Zentrum neues Leben einhauchen

Die Gemeinde Mersch will ihrem Stadtzentrum ein neues Gesicht geben. «Wir wollen dem Raum neues Leben einhauchen und die Geschäfte zurück in den Ort bringen. Viele sind leider in Gewerbegebiete abgewandert, weshalb die Kunden nicht mehr ins Zentrum kommen», sagt Bürgermeister Michel Malherbe (DP). Die Arbeiten werden in den nächsten Wochen in der Rue Grande-Duchesse Charlotte, der Haupteinkaufsstraße, beginnen. Es wird erwartet, dass sie bis Ende 2021 abgeschlossen sein werden.

Die Stadtverwaltung plant Verbesserungen für Fußgänger, insbesondere um die Straße besser mit dem 13 Hektar großen Park zu verbinden, der durch Spielplätze aufgewertet werden soll. Die Kosten für die Sanierung des Zentrums werden auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Auch nach Abschluss der Arbeiten bleibt das Parken im Zentrum von Mersch kostenlos. Autofahrer können mit einer Parkscheibe ihr Fahrzeug zwei Stunden lang stehen lassen.

(L'essentiel)