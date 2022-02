Erbgroßherzogin Stéphanie wird heute 38 Jahre alt

Heute feiert Erbgroßherzogin Stéphanie ihren 38. Geburtstag. Sie wurde am 18. Februar 1984 im belgischen Ronse geboren. Seit 2012 ist sie mit Erbgroßherzog Guillaume verheiratet. Das Paar feiert somit am 20. Oktober seinen 10. Hochzeitstag.

Stéphanie ist die Jüngste von acht Geschwistern. Die Grundschule besuchte sie in ihrem Geburtsort Ronse. Danach machte sie zunächst ihre Sekundarstudien am Collège Sainte-Odile in Frankreich, anschließend am Institut de la Vierge Fidèle in Brüssel, wo sie im Jahr 2002 ihr Abschlussdiplom erhielt. Ihr Studium führte sie für ein Jahr nach Moskau, wo sie die russische Sprache und Literatur studierte und das Violinspielen perfektionierte. Ihren Uni-Abschluss machte sie später in Leuven und in Berlin.

Sie genießt das Mutterglück

Im Jahr 2012 wurde sie Mitglied der großherzoglichen Familie. Neben ihrer Muttersprache Französisch spricht sie fließend Luxemburgisch, Deutsch und Englisch. Die Mutter von Prinz Charles, der im Mai 2020 geboren wurde, tritt regelmäßig an der Seite ihres Ehemanns bei offiziellen Veranstaltungen auf. Sie ist unter anderem Schirmherrin von Blëtz asbl, einer Vereinigung, die Menschen hilft, die einen Schlaganfall erlitten haben. Ein Anliegen, das der Prinzessin besonders am Herzen liegt, da beide Elternteile, die 2012 und 2019 verstorben sind, einen Schlaganfall erlitten.

Prinzessin Stéphanie interessiert sich zudem für die Wissenschaft, biologische Landwirtschaft und für Kunst. Daher setzt sie sich auch für die Förderung von Kunst im Großherzogtum und im Ausland ein. Wie der großherzogliche Hof mitteilt, genießt Prinzessin Stéphanie derzeit ihr Mutter- und Familienglück.

