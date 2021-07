CSV wünscht sich mehr Mitspracherecht

Die CSV wollte am Montag ein Bild der Geschlossenheit vermitteln, als sie Bilanz über das vergangene Parlamentsjahr zog. Die Parteispitze erschien gemeinsam auf dem Podium, um nach den Spannungen der letzten Monate ein einheitliches Bild zu präsentieren. «Es gab Rivalitäten, dem haben wir ein Ende gesetzt», formulierte Parteipräsident Claude Wiseler klare Worte. Meinungsverschiedenheiten werden nun intern diskutiert.

Dafür teilte man ordentlich in Richtung der Regierung aus. «Es gibt keine wirklichen Debatten mehr, nicht einmal im Parlament», so Martine Hansen, Co-Fraktionschefin. «Vorschläge von uns werden nicht diskutiert, sondern nur aus Prinzip und ohne jede Diskussion abgelehnt». Sie führte das Beispiel des Umweltgesetzes an, wo die 17 Anträge der Partei abgelehnt wurden. «Wir hätten das Gesetz verbessern können», sagte sie. Als die CSV noch selbst die Regierung stellte, habe man der Opposition mehr Raum gegeben, so Gilles Roth: «Wir haben die Vorschläge der Opposition akzeptiert und darüber diskutiert.»

Von Aufgeben könne aber nicht die Rede sein, die Partei wolle «die Regierung weiterhin konstruktiv beobachten und Vorschläge machen», so Hansen. Ihr zufolge werden die Hauptthemen des neuen Parlamentsjahres Jugend, Bildung, Gesundheit, Wohnen sowie die Steuerreform sein.

(jg/L'essentiel)