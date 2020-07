«Die Telearbeit ist ein Teil der Lösung»

Die Regierung sieht die Telearbeit nach wie vor als hilfreich im Kampf gegen das Coronavirus an. «Wir empfehlen noch immer die Arbeit aus dem Homeoffice», sagte Premierminister Xavier Bettel im Rahmen der Pressekonferenz am Sonntagabend. «Wo die Telearbeit möglich ist, kann sie ein Teil der Lösung sein. Wir haben nie gesagt, dass sie eingestellt werden soll. Das hängt von der Situation am Arbeitsplatz ab. Die Verantwortlichen müssen jeweils entscheiden, was machbar ist und was im Interesse der Mitarbeiter liegt», ergänze der Staatschef.

In Bezug auf das Ansteckungsrisiko liegen die Vorteile der Heimarbeit auf der Hand, da so weniger Kontakte zustande kommen. Viele Unternehmen haben darüberhinaus festgestellt, dass durch die Telearbeit die Produktivität ihrer Mitarbeiter gestiegen ist. Für den Handel sei sie allerdings «besonders schmerzhaft», wie Nicolas Henckes, der Präsident des Luxemburger Handelsverbandes CLC erklärte. Telearbeit bedeute weniger Kundschaft in den Städten.

Während derzeit darüber verhandelt wird, einen oder zwei Arbeitstage im Homeoffice pro Woche zuzulassen, haben Frankreich und Belgien die Telearbeitstage bis zum 31. August ausgeweitet, ohne die Einkommen doppelt zu besteuern. Deutschland hat die gleiche Maßnahme bis zum 31. Juli ergriffen. Zur Erinnerung: Seit dem 1. Januar können französische Grenzgänger 29 Tage im Jahr Telearbeit leisten, ohne doppelt besteuert zu werden. Die Toleranzschwelle ist für Belgier (24 Tage) und Deutsche (19) niedriger.

