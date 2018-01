Mutferter Haff möchte mehr Handlungsfreiheit

Der Mutferter Haff (Mutforter Hof) und der Verein «Mathëllef » ist eine Verbindung, die bereits seit mehr als 20 Jahren Bestand hat. In den 90er-Jahren erhielt der Verein an der Stelle ein fünf Hektar großes Grundstück in Form einer Spende. «Die Bedingung war, dass dort eine therapeutische Werkstatt entstehen sollte», erklärt Roland Kolber, Leiter des gemeinnützigen Vereins. «Bis das erste Gebäude stand, gingen zwölf Jahre ins Land, weil wir zunächst keine Baugenehmigung bekommen haben», erinnert sich Kolber.

Heute arbeiten rund fünfzig Menschen in drei Werkstätten am Mutferter Haff – im Stall, in der Gaststätte und am Empfang. 25 Mitarbeiter der Einrichtung sind psychisch behindert. Ihre Arbeit in der Einrichtung dient der Wiedereingliederung die Gesellschaft. «Sie werden mit Verträgen über von fünf bis 40 Stunden pro Woche ausgestattet», sagt Kolber. Bezahlt werden sie vom Arbeitsministerium.

Wie mit dem Gesundheitsministerium, das die laufenden Kosten von «Mathëllef» übernimmt, vereinbart, darf der Verein kein Geld ansparen, um sich zu vergrößern. « Das ist ein schwieriges Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Gedanken, neue Werkstätten zu errichten. Deshalb fordern wir mehr Handlungsfreiheit», sagt Kolber, dessen Idee es ist, ein Tierheim zu bauen.

