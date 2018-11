Luxemburger Autobahn leuchtet auch bei Tage

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hat da jemand vergessen, das Licht auszuschalten? Oder ist etwa die Zeitumstellung schuld? Trotz Sonnenscheins und blauen Himmels war am Dienstagvormittag auf der Autobahn A13, auf Höhe der Ausfahrt Kayl, noch die Beleuchtung angeknipst.

Ralph Di Marco, Sprecher der Luxemburger Straßenbauverwaltung, rückt die Sache ins rechte Licht. «Die Autobahnbeleuchtung», erklärt er, «funktioniert über Sonden, die sich den Lichtverhältnissen anpassen.» Die Steuerung der Straßenlampen sei vergleichbar mit der Lichtautomatik im Auto, die die Scheinwerfer einschaltet, sobald man in einen Tunnel fährt. «Nur, dass die Sonden auf den Autobahnen noch viel sensibler auf Veränderungen bei der Helligkeit reagieren.»

Dass die Lampen angehen, hat also weniger mit der Uhrzeit, sondern viel mehr mit dem Tageslicht zu tun. «Die Beleuchtung kann auch um 14 Uhr oder egal wann angehen, zum Beispiel, wenn ein Gewitter aufzieht und es dunkel am Himmel wird.» Der Straßenbauverwaltung habe am Dienstag jedenfalls keine Fehlermeldung – auch nicht für den Abschnitt der A13 bei Kayl – vorgelegen.

(jt/L'essentiel)