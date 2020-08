Auf Luxemburgs Autobahnen gilt jetzt Tempo 90

Im Großherzogtum wurde am Montag der Smog-Alarm ausgelöst. Das meldet der ACL am Montagnachmittag. Die steigenden Temperaturen begünstigen die zunehmende Konzentration von Ozon in der Luft.

Als Folge des Umweltalarms gilt bis auf weiteres auf Luxemburgs Autobahnen ein Tempolimit von 90 Stundenkilometern. Autofahrer werden darauf über die Anzeigen auf den Cita-Tafeln hingewiesen.

Luxemburg Smog-Alarm, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) August 10, 2020

(L'essentiel)