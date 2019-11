Unternehmen sollen den «Dubai-​​Effekt» nutzen

Die Dubai World Expo ist nun weniger als ein Jahr entfernt und die Handelskammer Luxemburg bereitet sich weiterhin darauf vor. Die Veranstaltung, die vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, soll für luxemburgische Unternehmen eine Gelegenheit sein, ihre Produkte der ganzen Welt zu präsentieren.

Das Großherzogtum, das mit einem Pavillon unter 192 Nationen vertreten sein wird, «wird nicht nur den lokalen Markt ins Visier nehmen», wie es bei der Weltausstellung 2010 in Shanghai der Fall war. «Wir erwarten 25 Millionen Besucher. In Shanghai gab es 70 Prozent lokale Besucher, aber in Dubai werden es 70 Prozent internationale Besucher aus der ganzen Welt sein. Es ist ein beeindruckendes internationales Schaufenster für die gesamte luxemburgische Wirtschaft», sagt Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer.

Dubai soll «erfolgreiche Mission» werden

Das Aktionsprogramm der Handelskammer für die Expo wurde am Montag vorgestellt. Am 23. Januar 2021 findet der «Journée luxembourgeoise» statt und vom 1. bis 7. November 2020 die Woche «Made in Luxembourg». Auf der Tagesordnung stehen dann Vorträge und Führungen, um das Know-how luxemburgischer Unternehmen in bestimmten Bereichen zu präsentieren und weiter zu fördern: Raumfahrt, Ökotechnologien, Lebensmittel und Horesca, Infrastruktur und Bauwesen, Gesundheitstechnologien.

«All dies soll es luxemburgischen Unternehmen über einen Zeitraum von sechs Monaten ermöglichen, sich vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen, um ihren Markt zu erweitern», resümiert Carlo Thelen, der sich die gleichen Vorteile wie nach der Shanghai Expo wünscht. «In acht Jahren haben sich die Warenausfuhren verdreifacht oder vervierfacht und insbesondere die Ausfuhren von Finanzdienstleistungen sogar verfünffacht. Wenn wir diese Zahlen für Dubai erreichen, können wir von einer «erfolgreichen Mission» sprechen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)