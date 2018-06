Luxemburg stärkt Gesetz gegen Genfood

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bewohner sind besorgt. Die Politik reagiert. Luxemburg steht gentechnisch veränderten Organismen (GVO) skeptisch gegenüber. Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) legte dem Regierungsrat vergangene Woche zu diesem Zweck ein Gesetzesentwurf vor. Das Papier «stärkt die Rechtsgrundlage, um den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in unserem Land endgültig zu verbieten», schreibt das Ministerium am Montag in einer Mitteilung.

Langfristige Umweltauswirkungen und potenzielle Risiken der GVO werden demnach streng beobachtet. Im Fall der Nichteinhaltung werden Sanktionen fällig. Darüber hinaus hat das Gesundheitsministerium in Zukunft mehr Verantwortung. Bisher war es für die Kontrollen bei der Verwendung von GVO, für Feldversuche und Import aus Drittländern zuständig. Künftig überwacht es auch den Anbau.

Dadurch wird die Verwendung von GVO im medizinischen Bereich, insbesondere bei der Krebsbekämpfung und der biotechnologischen Forschung, besser überwacht.

(L'essentiel)