Ein Job neben dem Studium ist in Luxemburg selten

Im Jahr 2020 sind 90 Prozent der jungen Europäer zwischen 15 und 19 Jahren noch zur Schule gegangen. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Zahlen des Statistikamts Eurostat hervor. In der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen war hingegen nur die Hälfte noch in der Schule, bei den 25- bis 29-Jährigen waren nur noch knapp 15 Prozent in der Ausbildung.

Fast jeder Fünfte junge Europäer war 2020 gezwungen, neben Schule oder Studium einen Nebenjob anzunehmen (18,4 Prozent). Die jungen Niederländer sind in diesem Fall am zahlreichsten (etwas mehr als jeder Zweite), vor den Dänen (45,8 Prozent), den Deutschen (38,7 Prozent) und den Österreichern (35,2 Prozent).

In Luxemburg arbeiteten demnach nur etwa zwölf Prozent der jungen Menschen unter 25 Jahren während ihres Studiums, nur vier Prozent waren auf der Suche nach einem Nebenjob und der größte Teil (84 Prozent) war überhaupt nicht auf dem Arbeitsmarkt tätig. Auch bei den jungen Belgiern (10 Prozent) und Franzosen (14,8 Prozent) ist die Zahl derer, die neben ihrem Studium noch arbeiten vergleichbar niedrig. In der Slowakei und Rumänien ist die Quote am niedrigsten (2,5 Prozent).

(mc/ L'essentiel)